الإغاثة الزراعية تطلق مشروع " تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق ج "

وطن:اطلقت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية " مشروع " تعزيز الصمود والامن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق ( ج ) " في محافظات نابلس وطوباس و قلقيلية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة .

وخلال ورش العمل قام منسقو المشروع بتقديم شرح مفصل عن المشروع من حيث الشروط والمعايير والمواصفات وعن الالية التي سيتم فيها اختيار المستفيدين والية تشكيل لجنة ممثلة عن المزارعين في كل موقع، والاتفاق على الإعلان عن المشروع في الساحات والأماكن العامة في المواقع المستهدفة لاعطاء الفرصة لمن يرغب بالتقدم بطلب للاستفادة من المشروع ، وتحديد فترة زمنية محددة لاستقبال الطلبات وبعدها سيتم تنفيذ الزيارات الميدانية للأراضي المرشحة من الاستفادة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير من المشروع ومن ثم اجراء الفرز النهائي للمستفيدين بناءا على العديد من المعايير أهمها المعايير الاقتصادية والفنية والمعاناة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وشارك في الورشة لاعلان المشروع ممثلين عن وزارة الزراعة الفلسطينية والمجالس المحلية والجمعيات القاعدية في المواقع المستهدفة .

و وقال مدير برنامج تطوير الاراضي الزراعية في الإغاثة الزراعية مقبل ابو جيش أن المشروع يهدف لتعزيز صمود المزارعين في الأرضي المهددة من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة ، كتأهيل 200دونم من الاراضي الزراعية ، وتاهيل 8 كم طرق زراعية ، تأهيل 4 ابار جمع مياه الامطار تخدم 520 عائلة تعاني من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وهي مواقع فرعطة وكفر لاقف في محافظة قلقيلية ، قريوت و جالود في محافظة نابلس، و الاغوار الشمالية.