الأسير مصعب الهندي يعلق إضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري

رام الله- وطن: علّق الأسير مصعب الهندي إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة (75) يومًا، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يكون هناك أمر إداري آخر لمدة أربعة شهور بعد انتهاء مدة الأمر الإداري الحالي، ويكون الأمر الإداري الأخير أي "جوهري"، وموعد الإفراج عنه في بداية تموز 2020.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر (29 عامًا) من بلدة (تل)، وهو معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، (24) أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، وعلى إثره شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

يُشار إلى أن الأسير أحمد زهران هو الأسير الوحيد الذي بقي مضربا عن الطعام، وهو من بلدة دير أبو مشعل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (77) يومًا رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في مستشفيات الاحتلال.