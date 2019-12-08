كتب: سامر حمد

في الوقت الذي يغرق العالم العربية في القضايا المحلية والعالمية .وفي زمن التشرذم الذي يسيطر على جميع الأنظمة العربية، يبقى الاردن السند الوحيد لقضايا الشعب الفلسطيني، والمنارة التي نهتدي منها وبها إلى الطريق التي نبحث عنها.

اليوم ما جرى في الاردن حيث احتضن التراب الأردني جثمان الشهيد الفلسطيني سامي ابو دياك الذي استشهد في سجون الاحتلال، واليوم ستتعانق ارواح شهداء معركة الكرامة مع روح الشهيد ابو دياك.

الاردن الذي كسر انف حكومة الاحتلال فخرجت منها مهزومة، بارضي الغمر والباقورة، فكم كنا بحاجة لنشاهد هذا المحتل ينحدر عن أراضينا العربية .

صور خروج الاحتلال من الأراضي الأردنية، ذكرتني بمعركة التي إعادة الكرامة العربية بعد هزيمة 1967، ولا زال الاردن يقف في وجه هجمة الاحتلال بإجراءاتها في القدس والأقصى الشريف.

واليوم يعلن الاردن رفضه الكامل لمشروع حكومة الاحتلال بضم اراضي غور الاردن الى اراضي دولة الاحتلال.

الاردن اليوم هو المدافع الأساسي عن القضية الفلسطينية، وذلك يعود لتفاهمات بين الملك عبد الثاني والرئيس محمود عباس.

تلك الحدود التي تفصلنا عن الاردن هي حدود وهمية وحجم العلاقة اكبر من كل الحدود.

الاردن الذي سمع انين اللبدي ومرعي في زنازين الاحتلال، ولم تغمض له عين الا بعودتهما الى الاهل والوطن.

الاردن تألم لعين الصحفي معاذ عمارنة فكان له الدور الرائع حيث كان ولا يزال على استعداد كامل من أجل علاجه.

الاردن وفلسطين حكاية الآباء والأجداد، وحكاية الدم والدمع وحكاية الوجع الواحد والحلم الواحد.

علم واحد والوان واحدة ونجوم تضيء لنا الطريق ..

الاردن سيبقى ملكا وحكومتا وشعبا الحامي والحارس الأمين على لقضيتنا الفلسطينية، وستبقى عمان والقدس عنوان الاخوة التي لا تنتهي.