المنخفض يستمر غداً.. والارصاد توجه تحذيرات للمواطنين

وطن: حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا، وخطر التزحلق على الطرقات، يوم غد الاثنين.

وأفادت دائرة الارصاد الجوية على موقعها الرسمي، ان تأثير المنخفض الجوي على البلاد سيستمر يوم غد، لذا يكون الجو غائم وباردا وماطرا على فترات بمختلف المناطق حيث تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

واشارت الارصاد ان ارتفاعاً سيطرأ على درجات الحرارة الثلاثاء، لكن الاجواء ستبقى باردة، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً.