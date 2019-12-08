إضاءة شجرة الميلاد في أريحا

وطن: أضاءت مدينة أريحا، مساء اليوم الأحد، شجرة عيد الميلاد، إيذانا ببدء احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وحضر احتفال إضاءة الشجرة، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، وقادة الأجهزة الأمنية والمدنية وأبناء الطوائف المسيحية بالمحافظة.

وجددت الطوائف المسيحية وأهالي محافظة أريحا والأغوار، وقوفهم خلف سيادة الرئيس محمود عباس وقيادته الحكيمة ورفضهم المطلق لمحاولة شرعنة الاستيطان من قبل إدارة الرئيس الأميركي ترمب، ومحاولات استهداف الاحتلال لمدينة خليل الرحمن والمسجد الإبراهيمي والأغوار الفلسطينية، مؤكدين تلاحم مسيحيي ومسلمي فلسطين في معركة الصمود والتحرر.