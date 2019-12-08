نتنياهو: آن الآوان لفرض سيادتنا على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم اليوم الأحد، إنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات"، مضيفا أنه "تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ولم تطرح خطة مفصلة".

وتأتي أقوال نتنياهو رغم إعلان الخارجية الأميركية أن موضوع ضم الأغوار لم يطرح خلال لقاء بومبيو ونتنياهو.

واعتبر نتنياهو أنه "مثلما أردت اعترافا أميركيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

وتطرق نتنياهو إلى قطاع غزة، بعد إطلاق 3 صواريخ في محيط غلاف غزة قائلا إنه "إذا احتاج الأمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أجل اجتثاث الإرهاب مرة وإلى الأبد. وقد تلقوا عينة مؤخرا، ولا أنصحهم بانتظار الوجبة الرئيسية. ولن تكون هناك تهدئة في غزة من دون وقف إطلاق القذائف الصاروخية".

وحول الأزمة السياسية في أعقاب الفشل بتشكيل حكومة، قال نتنياهو إنه "إذا فُرضت علينا انتخابات، فسنذهب إليها وسنحقق انتصارا كبيرا سوية مع أصدقائنا في المعسكر القومي".