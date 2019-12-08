أكثر من 350 طالب يستفيدون من المنح الجامعية المقدمة من صندوق ووقفية القدس للفصل الحالي

وطن: صرح المدير التنفيذي لصندوق إقراض ومنح الطلبة المقدسيين طاهر الديسي أن أكثر من 350 طالب وطالبة في الجامعات الفلسطينية يستفيدون من المنح المقدمة من صندوق ووقفية القدس خلال الفصل الحالي من برنامج المنح الدراسية الممول بشكل مشترك بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق ووقفية القدس.

وأضاف الديسي أن معظم المنح التي قدمت تغطي أكثر من 50% من قيمة القسط الدراسي، منوها لاعتماد النظام الجديد في اختيار الطلبة المستحقين من خلال الوحدات المختصة في الجامعات الفلسطينية ، وكذلك من خلال هذه الوحدات تم التعميم على الطلبة في الجامعات الفلسطينية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان وصول الإعلان للطلبة.