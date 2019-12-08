رجل أعمال من أصل لبناني يزور دولة الاحتلال ويتبرع بمقتنيات هتلر لمتحف إسرائيلي

وطن: استقبل رئيس دولة الاحتلال رؤوبين رفلين، اليوم الأحد، رجل الأعمال السويسري من أصل لبناني عبد الله شاتيلا، الذي اشترى مقتنيات الزعيم النازي أدولف هتلر، قبل أسبوعين، ومن ثم تبرّع بها لمؤسسة "ياد فشيم" لتخليد ذكرى "ضحايا المحرقة".

وذكر موقع صحيفة "معاريف" أن رفلين، قدم الشكر لشاتيلا، وقال إن مساهمته "تعتبر مساهمة عظيمة للغاية خصوصاً أنها تأتي في وقت يحاول فيه أشخاص إنكار الحقائق التاريخية". مشيراً إلى أن "منح هذه المقتنيات لمؤسسة ياد فاشيم، سيساعد على نقل تراث الكارثة التي لحقت بأبناء الشعب اليهودي إلى الجيل الجديد".

وأضاف أن "عبد الله شاتيلا بعث رسالة واضحة للعالم أجمع، تبين كيف يجب أن نكافح عمليات الكراهية والتحريض ضد الآخرين، إنه عمل إنساني حقيقي".

وإذّ أعرب شاتيلا عن شعوره بانفعال بالغ لزيارة لدولة الاحتلال، قال إنه "جدّ مسرور لذلك، وإنه لشرف عظيم بالنسبة له أن يتواجد في القدس"، مؤكداً أن هذه "الخطوة تبعث برسالة كبيرة للعالم، مفادها أن محرقة كهذه لن تتكرر ثانية".

(الميادين)