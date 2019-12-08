الناصرة تحتفل بإضاءة شجرة الميلاد الأكبر في الداخل المحتل

وطن: شارك الآلاف من مدينة الناصرة وضواحيها، مساء اليوم الأحد، باحتفال إضاءة أكبر شجرة ميلاد في الداخل المحتل، بساحة كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، قرب عين العذراء في المدينة.

وتوافد المشاركون إلى ساحة الكنيسة، وشاركوا في الاحتفال، رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت.

وشارك في حفل إضاءة الشجرة، رئيس البلدية، علي سلام، والنواب؛ إمطانس شحادة، وهبة يزبك، ويوسف جبارين، بالإضافة إلى شخصيات دينية مختلفة.

وتخلل الاحتفال الذي تولى عرافته الإعلاميان بسيم داموني، وربى ورور، فقرة فنية قدمتها الفنانة سيدر زيتون، بالإضافة إلى عرض للكشاف.



وكان المئات من أهالي الناصرة، قد احتفلوا الأحد الماضي، بنصب أكبر شجرة ميلاد في الداخل المحتل ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط احتفال جماهيري في ساحة عين العذراء بالمدينة.

وقال مسؤولون في مجلس الطائفة الأرثوذكسية، إن "ارتفاع الشجرة يبلغ نحو 30 مترا، يبلغ قطرها من الأسفل 9 أمتار، ويعلق عليها عشرات الآلاف من قطع الزينة".

وقام مجلس الطائفة بمؤسساته ومتطوعيه بعملية التزيين، وأشرف عليها كما في العام الماضي ابن الناصرة أنور عبدو، في حين كان المجلس في سنوات ماضية يستعين بشركة تقوم بتزيين الشجرة.

واستغرقت عملية تزيين أكبر شجرة في البلاد أسبوعين كاملين، تواصل العمل خلالهما في الليل والنهار.



(عرب 48)