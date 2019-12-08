افتتاح فعاليات مهرجان "شو نعمل في عيد الميلاد" في مدينة بيت لحم

وطن: افتتح مسرح ديار/ دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة فعاليات مهرجان "شو نعمل في عيد الميلاد" في مدينة بيت لحم، والذي يهدف الى بث أجواء الفرح والسرور للأطفال والعائلة في زمن الميلاد.

وقد افتتح المهرجان بعرض مسرحي ميلادي بعنوان "صندوف الميلاد"، وتدور أحداث العرض حول قصة طفلان يجمعان النقود في الشارع حيث ارغمتها السيدة الجشعة انطونيت على فعل ذلك دون رحمة لكن الفتاة لديها الكثير من الاحلام وفي كل مرة تذهب لتحقيق حلم تعود السيدة انطونيت وتهدم لها احلامها، حيث يظهر فجأة رجل غامض ومعه صندوق ويقول للفتاة واصدقائها انه من خلال هذا الصندوق سيتمكنون بالفعل من تحقيق احلامهم. وهنا يبدأ مشوار تحقيق الاحلام التي يذهبون بها بعيدا.

ويذكر أن العرض المسرحي صندوق الميلاد من إخراج إميل متري، وتمثيل كل من أسامة عواد، اميل متري، وعد العزة، مرح قمصية، دينا مصلح، تنسيق الرقصات والحركة دينا مصلح، ملابس إيهاب زبلح، صوت مايك مسعد، إدارة إنتاج رامي خضر، إنتاج مسرح ديـــار 2019.

ومن الجدير بالذكر أنه يشمل المهرجان فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال والعائلة خلال شهر كانون الأول ، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية والترفيهية وورشات العمل الفنية والافلام، فمنها ورشة عمل تشكيل حلوى الميلاد، عرض فيلم عيد الميلاد للأطفال والعائلة، جولة عيد الميلاد التعليمية في كنيسة المهد.

بالاضافة الى ساحة المنتفخات الداخلية بالتعاون مع مورفن لمدن الألعاب المتنقلة، كيرمس ديار، حفل موسيقي ميلادي مع قسم الموسيقى / دار الكلمة الجامعية، حفل موسيقي ميلادي مع مجموعة صوان الموسيقية، حرف يدوية للأطفال، نشاط موسيقي ميلادي غنائي راقص، سهرة ميلادية للعائلات تتضمن لعبة تمبولا ووجبة عشاء، فطور مع سانتا، حصة باليه أنا والماما، كرة القدم مع سانتا، ورشة الميلاد من الكتاب المقدس بالتعاون مع كنيسة الميلاد الانجيلية اللوثرية في بيت لحم.