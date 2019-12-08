كهرباء غزة تؤكد جهوزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي

وطن: أكدت شركة كهرباء محافظات غزة ، اليوم الأحد، أنها على جهوزية كاملة للتعامل مع المنخفض الجوي، داعية المواطنين لسرعة التواصل معها في حالات الطوارئ على الرقم 133.

وفيما يلي تنويه أصدرته شركة كهرباء

في هذه اللحظات التي تتساقط فيها أمطار الخير والبركة طواقم شركة توزيع الكهرباء الفنية تتواجد في ميادين العمل في مختلف المحافظات تتابع وتواصل مهامها لتأمين وصول التيار الكهربائي للمناطق حسب الكميات المتوفرة للشركة، بالإضافة إلى فحص العديد من الشبكات للتأكد من مأمونيتها وتمام عملها خلال المنخفض.

إن عمل تلك الطواقم يأتي بالتنسبق مع أجهزة مركزية في الشركة تعمل على مدار الساعة بالتوازي لضمان إنجاز متكامل للمهام وهي أجهزة ومراكز أنشأت بغرض تطوير العمل وسهولة تنفيذ المهام لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم، من بين تلك الأجهزة مركز الاستعلامات والتسويق عبر الهاتف الذي يتلقى ويتابع عشرات الاتصالات من مختلف المناطق على رقم الطوارئ 133، ويحولها للطواقم الفنية للتعامل معها، بالإضافة إلى مركز السكادا وهو مركز التحكم في شبكة توزيع الكهرباء عن بعد، وقد أنشئ بغرض التحول تدريجيا لتحكم وسيطرة مركزية على كل العمليات الفنية من وصل وفصل وفحص ومتابعة لشبكات الكهرباء في قطاع غزة.

تتمنى شركة توزيع الكهرباء السلامة للجميع وتؤكد مجددا أنها على جهوزية كاملة للتعامل مع كل المستجدات في الميدان وهى تدعوا الجمهور الكريم لسرعة التواصل معها في حالات الطوارئ على الرقم 133 .