غواتيمالا تعتزم إعلان حزب الله منظمة "إرهابية"

وطن: أعلن رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، اليوم الأحد، عن قرار سيتخذه الشهر المقبل باعتبار حزب الله اللبناني كمنظمة "إرهابية".

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية تصريحات جياماتي التي أدلى بها خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم في القدس.

وقال جياماتي إن "أول شيء سأفعله عندما أتولى منصبي الشهر المقبل هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي بالإعلان عن حزب الله كمنظمة إرهابية".

وتصنف دولة الاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا "حزب الله" منظمة "إرهابي"، لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري "منظمة إرهابية".

وفرض "حزب الله"، الذي تأسس في 1982، نفسه في الساحة السياسية اللبنانية. ودخل البرلمان لأول مرة في 2005 بينما يحظى في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية. كما أصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية.

وكانت غواتيمالا افتتحت بشكل رسمي، في أيار/مايو من العام الماضي، سفارتها في دولة الاحتلال في القدس المحتلة، اعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بعد يومين من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أيضا.

(سبوتنيك)