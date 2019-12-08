القوى بغزة تدعو للإسراع في إنهاء الانقسام والتوجه نحو الانتخابات

وطن: حيَّت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد "جماهير شعبنا الفلسطيني التي أطلقت الشرارة الأولى للانتفاضة الفلسطينية الكبرى في الثامن من ديسمبر من عام 1987 معبرة عن رفضها للاحتلال، ومطالبة بالحرية والاستقلال، مدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في تقدير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وذلك من خلال هبة شعبية جماهيرية كبرى أثبتت للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة المحتل بكل قوته وقدراته العسكرية والتي استطاعت انتفاضة الحجارة أن تحيدها، وتجعل من الحجارة أداه كفاحية تواجه هذه الترسانة وجبروت الاحتلال".

ودعت لجنة المتابعة في تصريح لها إلى "الاستفادة من عِبر الانتفاضة الكبرى في استمرار المقاومة للاحتلال والاستيطان وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإعلاء راية الكفاح الوطني في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها صفقة القرن والسلام الاقتصادي والحلول الإقليمية وأي مشاريع لا تشمل كافة حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكدت اللجنة على "أهمية العمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والإسراع في التوجه نحو الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة الوطنية وإعادة بناء وتوحيد مؤسسات الوطن لنستطيع معا مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الوطنية".

كما توجهت "بالتحية والتقدير لنضالات وتضحيات ودور كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة (حماس) وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة ) التي تُحيي ذكرى انطلاقاتها هذا الشهر"، مُؤكدةً على "مواصلة العمل المشترك حتى إنهاء الاحتلال والتحرر الوطني وبناء مجتمع حر وديمقراطي يحقق الكرامة والحرية والعدالة لكل أبناء الشعب الفلسطيني".