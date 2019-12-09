بينهم صحفي.. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظات الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة طالت 9 مواطنين.

من محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الصحفي سامح جبر الطيطي، من منزله في مخيم العروب شمالا، وتعرض المنزل للتفتيش والتنكيل خلال عملية الاقتحام، كما جرى اعتقال الأسير المحرر علي طالب الحروب من منزله في دورا جنوب غرب المدينة، والشابيْن أحمد نائل عصافرة وعبدالفتاح أنور العطاونة من منزليْهما في بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة.

وفي البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي البالوع في مدينة البيرة، وداهمت بناية سكنية فيه، كما أجرت عمليات تفتيش في المنطقة.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب منطقة المستحضرات الطبية في حيْ البالوع، كما جرى اقتحام عين مصباح، واستهدف شبان آلية للاحتلال بزجاجة حارقة خلال المواجهات في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وصادرت قوات الاحتلال مركبة الأسير المحرر سائد محمد أبو البهاء بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير علي عجاج من منزله في بلدة صيدا شمال طولكرم.

كما اعتقلت الشاب عبد ناجح أبو زلطة (كميل) من منزله في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وشهد حي كتف الواد بمدينة اريحا مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

يتبع..