منخفض جوي جديد نهاية الاسبوع

رام الله- وطن: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو اليوم الاثنين، غائما وباردا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما وباردا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قويه احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد ، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً وتميل الاجواء الى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.