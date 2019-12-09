وطن: رصد خبيران طبيان أميركيان 11 خرافة عن النوم هي من بين الأكثر شيوعا بين الناس، واستدلا بخلاصات أبحاث طبية ودراسات علمية من أجل دحض كل واحدة من تلك الاعتقادات والممارسات الخاطئة.

جاء ذلك في فيديو نشره موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي، ويتحدث فيه ديفيد ربوبورت، أستاذ الطب في كلية أيكان للطب في الولايات المتحدة، والذي يقود برنامجا بحثيا عن النوم، والدكتورة ريبيكا روبنز الباحثة في مستشفى بريغهام، وكلية هارفارد للطب في الولايات المتحدة:

1- مشاهدة التلفزيون وأنت في الفراش طريقة جيدة للاسترخاء قبل النوم، وتقول الدكتورة ربيكا إن الأمر لا ينصح به طبيا، لأن مشاهدة التلفزيون وأنت على مقربة منه يجعلك تتعرض لضوء أزرق ساطع، وهو ما يضر إيقاع ساعتنا البيولوجية لأنه بمثابة منبه للجسم والعقل.

2- تناول الحبوب المنومة قبل الذهاب إلى الفراش يساعدك على النوم، ويقول الدكتور ربوبورت إن ذلك صحيح إذا داومت على تناولها، غير أن ذلك يدمر الوتيرة العادية للنوم، إذ يأتي بشكل تدريجي عندما يذهب المرء إلى الفراش.

3- التمدد في الفراش بأعين مغلقة يضمن فائدة النوم نفسها تقريبا، ويقول الدكتور ربوبورت إن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، لأن النوم سيرورة مختلفة تماما يخضع لها جسم الإنسان على مراحل من بداية النوم إلى النوم العميق، وهو ما لا يتحقق للجسم عندما يرقد الشخص في الفراش بأعين مغلقة.

4- إذا لم تستطع النوم عليك البقاء في الفراش والعودة للنوم، ويشير الدكتور إلى أنه ليس هناك شيء يمنع العودة إلى النوم أكثر من البقاء في الفراش ومحاولة إقناع نفسك بالقول "علي أن أنام"، ذلك أنك تزيد ضغط الدم في عروقك، ويوصي الدكتور بأن يسترخي المرء، ولا يشعر بالقلق وينتظر بعض الوقت قبل الذهاب إلى الفراش.

5- الكثير من البالغين يحتاجون فقط إلى خمس ساعات من النوم أو أقل، وتشير الدكتورة روبنز إلى أن الكثير من الأبحاث أظهرت أن خمس ساعات ليست كافية للأغلبية الساحقة من البالغين، مع أنه قد تكون ست ساعات كافية لبعضهم ولكن أقل من ذلك مجرد خرافة، وما يوصي به الخبراء هو ما بين سبع وثماني ساعات.

6- عقلك وجسدك سيتأقلمان مع النوم لفترات أقل، وتقول الدكتورة إن ذلك غير صحيح لأن النوم فترة كافية مهم جدا لصحة الإنسان مثل الغذاء الصحي، وتوضح أن الدراسات عن أداء الناس الذين يعانون من نقص في النوم أبانت أن أنشطتهم تدهور تدريجيا، رغم أنهم قد لا يشعرون بخطورة ذلك، ويكتفون بالقول إنهم يتأقلمون مع ذلك، ولا يشعرون سوى بصداع رأس خفيف.

ومن تجليات خطورة نقص النوم أن يغفو المرء ثلاث ثوان أثناء قيادة السيارة.

7- لا يهم أي وقت من النهار تذهب فيه للنوم، ويدحض الدكتور ربوبورت هذا الاعتقاد قائلا إن في العقل البشري ساعة بيولوجية هي التي تحدد الوقت المناسب للنوم، لأن النوم أمر مرتبط بوقت محدد، مضيفا أن دراسات أجريت على كوادر التمريض والدفاع المدني وطواقم السفن أظهرت أنهم يدفعون ثمن عملهم فترات طويلة في الليل من دون أن يخلدوا للنوم، ومن انعكاسات ذلك الإصابة بأمراض القلب والزيادة في الوزن.

8- ممارسة التمارين خلال أربع ساعات قبل فترة النوم ستربكه، ويقول الدكتور ديفيد ربوبورت إن ذلك غير دقيق، إذ ينصح بتجنب أي نشاط بدني مثل التمارين الرياضية قبل ساعة من وقت الخلود للنوم.

9- تذكرك أحلامك مؤشر على نوم جيد، وهو ما يفنده المتحدث نفسه بالقول إن الناس يختلفون في مسألة تذكر الأحلام، فالبعض يتذكرها بمجرد الاستيقاظ، وآخرون يتذكرون أجزاء من الحلم فقط، والبعض لا يتذكر شيئا، وهو ما لا يعني أن نومهم لم يكن جيدا، والمؤشر الحقيقي للنوم الجيد هو الحالة التي تجد نفسك عليها بعد الاستيقاظ.

10- أكل الجبن أو أي شيء قبل النوم يسبب الكوابيس، ويقول الدكتور ربوبورت إنه لا يوجد أكل معين يسبب الكوابيس، ولكن الأكل بمختلف أصنافه قبل النوم لا يساعد عليه عموما، لأنه يُبقي المعدة في حالة نشاط، وربما يتسبب ذلك في الكوابيس.

11- الشخير العالي مزعج ولكنه في الغالب غير ضار، ويقول الدكتور ديفيد ربوبورت إن الشخير العالي دليل على وجود انسداد في الحنجرة يعيق الحركة الطبيعية لتدفق الهواء داخلها، مما يؤدي إلى اهتزازات تسمع على شكل شخير، وهو ما يؤشر على اضطراب يسمى توقف التنفس أثناء النوم.