"هواوي" تكشف عن 3 هواتف جديدة مميزة

وطن: أعلنت شركة "هواوي" عن إطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة تحت اسم Nova 6، وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزتها الجديدة تزخر بأحدث التقنيات، كما يدعم الموديل Nova 6 تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للطرازين "نوفا 6" و"نوفا 6" الداعم للجيل الخامس من الاتصالات، شاشة عرض من نوع AMOLED، قياس 6.57 إنشات، تعمل بدقة وضوح 2400 1080Xبكسل، بالإضافة إلى كاميرا "سيلفي" مزدوجة، تعمل الرئيسية بدقة 32 ميغابكسل، والثانية مزودة بعدسة واسعة توفر دقة 8 ميغابكسل.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي تظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية، حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميغابيكسل، وتعمل عدسة الزووم والعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابيكسل كل منهما.

وينبض بداخل هواتف هواوي الجديدة معالج Kirin 990 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت.

وتعتمد هواوي في هواتفها الذكية الجديدة على نظام تشغيل أندرويد 10 وواجهة المستخدم EMUI 10.

ويزخر هاتف هواوي Nova 6 العادي ببطارية سعة 4100 مللي أمبير ساعة، في حين أن سعة البطارية في الموديل Nova 6 5G تبلغ 4200 مللي أمبير ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الهاتف Nova 6 SE الجديد من الفئة المتوسطة، الذي يدعم شاشة LCD قياس 6.4 إنشات وتعمل بدقة FHD+، وتظهر كاميرا السيلفي الأحادية بدقة 16 ميغابكسل في ثقب مستدير.

وقامت شركة هواوي بتركيب كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للجهاز، حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة الزاوية الواسعة بدقة 8 ميغابكسل وعدستين للعمق والماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وتضم باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Nova 6 SE الجديد معالج Kirin 810 مع ذاكرة وصول عشوائي بدقة 8 ميغابكسل وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، وأشارت الشركة الصينية أن سعة البطارية تبلغ 4200 مللي أمبير ساعة.