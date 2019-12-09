محدث| مواجهات في باب الزاوية وسط الخليل بالتزامن مع الاضراب الشامل

رام الله- وطن: اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بالتزامن مع الاضراب الشامل.

وشهدت محافظة الخليل، اليوم الاثنين، إضرابًا شاملًا في أنحاء المدينة تنديدًا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

وقالت حركة فتح التي دعت للإضراب، إن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف والاستيلاء على الأراضي، تدلل على أن هناك قرارا سياسيا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة.

ويأتي الإضراب ضمن الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها الفعاليات في المدينة رفضا لمشاريع استيطانية في البلدة القديمة، من بينها إقامة حي استيطاني جديد مكان الحسبة القديمة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل وعمليات تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي الداخلية والخارجية.