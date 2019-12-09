حمدي فراج يكتب لـوطن: "اسرائيل" تحتوي انتفاضاتنا من قياداتنا

عندما يقفز امامي هذا التاريخ (9/12)، تحضر الانتفاضة الاولى بألقها وبهائها وكمالها و شموليتها رغم الآلام والعذابات التي تسببتها ، انتفاضة شعبية عارمة غير دموية ، عمدت "اسرائيل" الى قمعها بكل وسائل القمع التقليدية والمستحدثة ، بما في ذلك دبابات تطلق حجارة صغيرة "صرار" على المظاهرات ، و تدشين مصانع عصي لكسر عظام اطفالها ، قال وقتها اسحق رابين ان كسر عظامهم سيبعدهم عن المواجهات ستة أشهر.

بعد أقل من اسبوعين على اندلاعها ، استدعاني مدير شعبة المخابرات في بيت لحم انذاك وكان اسمه الحركي "كريم" برتبة ميجر ، رحب بي باسم وليدتي الجديدة "أبو بشرى" كي يوهمني انه يعرف كل شيء بما في ذلك اسم ابنتي التي لم تكن قد تجاوزت اليومين من عمرها ، قلت له : تعرف اسم ابنتي لكنك لا تعرف عن اندلاع انتفاضة ، رفض ذلك باصرار كبريائي معهود لدى هذا الجهاز الامني ، كان عدد الشهداء قد تجاوز الخمسة عشر شهيدا ، لكنه قال ان عددهم لم يتجاوز عدد اصابع يديه ، فصححته أن أكثر ، فقال : اصابع اليدين والرجلين ، في إشارة غير خافية للمهانة والتحقير . فقلت له انني اسميت ابنتي بهذا الاسم تيمنا باستبشار الانتفاضة ، وسرعان ما استعرت وتعملقت وبهرت العالم وسلمت "اسرائيل" انها لن تستطيع احتواءها الا من خارجها.

في ذكرى مرورها الثاني والثلاثين ، هناك ما يتم تخطيطه لاحتواء انتفاضة اخرى و هي ما عرف باسم مسيرات العودة على الحدود مع غزة المندلعة بشكل اسبوعي منظم منذ 83 أسبوعا قتلت خلالها "اسرائيل" ما يربو على ثلاثمائة شهيد والاف الجرحى ، التخبط الذي اصاب القيادة في الانتفاضة الاولى ، يصيب القيادة في الانتفاضة الحالية ، كان شعار القيادة الناظم أنذاك : الحرية والاستقلال ، في حين ان شعار الشعب في غزة الذي كان يخرج بمئات الالاف احيانا : العودة ، ولهذا حملت المسيرات اسم مسيرات العودة الكبرى . في الانتفاضة الاولى بمجرد ان لوحت "اسرائيل" لهم بالاعتراف بالمنظمة سارعوا الى وقف الانتفاضة عبر اشكال وطرائق مختلفة تحت مبررات في معظمها كانت واهية ، اليوم توافق "اسرائيل" على منحهم مستشفى "امريكي" وميناء بحري ومطار جوي ، فهل يغير هذا شيئا من حقيقة ان "اسرائيل" هي التي تسيطر على قطاع غزة ؟ هل غير معبر الجسر بين الضفة الغربية والاردن من حقيقة ان "اسرائيل" هي التي تسيطر على الضفة رغم الاسم الجميل الذي اسبغ على الجسر "معبر الكرامة" ؟

لقد ثبت بالملموس ان شعارات الانتفاضات الفلسطينية ، إما انها اعلى من طاقة هذه الانتفاضات وفعالياتها ، او ان القيادات لا تستطيع الاستمرار في التماهي مع هذه الشعارات والانحياز التام الى التضحيات الجسام التي تقدمها الجماهير على مذبح حريتها واستقلالها .

بهروا الدنيا وما في يدهم الا الحجارة / أضاؤوا كالقناديل وجاؤوا كالبشارة / قاوموا وانفجروا واستشهدوا ، وبقينا دببا قطبية صفحت اجسادها ضد الحرارة / آه يا جيل الخيانات ويا جيل العمولات ويا جيل النفايات ويا جيل الدعارة / سوف يجتاحك – مهما أبطأ التاريخ – أطفال الحجارة . .. نزار قباني.