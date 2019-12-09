استطلاع وطن: 87% يعتقدون انه لا يوجد ارادة سياسية جادة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته وطن ان الغالبية من المستطلعين يعتقدون بعدم وجود ارادة سياسية جادة لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القريب العاجل.

ووجهت وطن، لقرائها السؤال التالي في الثاني من كانون الثاني/ديسمبر: هل تعتقد ان هناك ارادة سياسية جادة في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في القريب العاجل ؟؟ حيث شارك في الاستطلاع اكثر من 1200 شخص، اعرب 87% من المستطلعين عن اعتقادهم بعدم وجود ارادة سياسية جادة في اجراء الانتخابات، فيما قال 13 % من المستطلعين انهم يعتقدون ان هناك ارادة سياسية جادة لاجراء الانتخابات.

وكانت الفصائل الفلسطينية واخرها حماس قد سلمت ردودها المكتوبة الى لجنة الانتخابات حول ورقة الرئيس عباس بشأن موقفها من الانتخابات، حيث لا يزال الرئيس عباس يجري المشاورات حول الانتخابات، والتي كان اخرها اجتماع الرئيس امس الاحد مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لبحث ما تم التوصل له بعد سلسلة من الاتصالات والجوالات مع الفصائل .

ويترقب الشارع الفلسطيني الخطوة التالية من مراحل التحضيرات لاجراء الانتخابات والمتمثلة باصدار مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس يحدد بموجبه موعد اجراء الانتخابات، ما يتيح للجنة الانتخابات المركزية البدء بالتحضيرات اللازمة لتنفيذ اجراء الانتخابات.