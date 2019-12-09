لجنة الانتخابات: جميع الفصائل وافقت على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الأسس التي وضعها الرئيس

وطن: قدم حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، تقريرا الى الرئيس محمود عباس يتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة.

وأشار ناصر في التقرير الى موافقة الفصائل على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 تشرين ثاني الماضي، مؤكدا جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.

وأرسلت اللجنة نسخة من هذا التقرير الى جميع الفصائل التي سلمت ردودها الى الرئيس حول الانتخابات العامة.

وبذلك تكون اللجنة قد أنهت ايجابيا كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، حيث ان إجراء الانتخابات يقرره الرئيس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون.