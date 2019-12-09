القبض على 3 اشخاص متلبسين بمحاولة سرقة صراف آلي في بيرنبالا

رام الله- وطن: ألقت الشرطة فجر اليوم الاثنين، القبض على 3 اشخاص متلبسين بمحاولة سرقة خزنة صراف آلي تابع لاحد البنوك في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، ان الشرطة تلقت فجر اليوم بلاغا من مواطن مفاده وجود اشخاص ملثمين في بلدة بير نبالا بوضع يثير الشبهات، وبربط المعلومة بمعلومات سابقة وردت للمباحث العامة في ضواحي القدس مفادها نية اشخاص القيام بسرقة صراف لأحد البنوك في المنطقة، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث تساندها قوة من مركز شرطة بدو الى بير نبالا وبتفقد الصراف الآلي تبين بان الاشخاص المشتبه بهم بالمكان وعند مشاهدتهم للشرطة حاولوا الفرار واستقلوا مركبة بسرعة مما ادى الى انقلابها وتمكنت الشرطة من القبض عليهم وهم ثلاثة اشخاص.

وأضاف ارزيقات بأن سرعة وصول الشرطة للمكان مكنتهم من القبض على الاشخاص الثلاثة المشتبه بهم وضبطت الشرطة بحوزتهم مركبة غير قانونية وعتلات وأدوات لقص الحديد استخدموها بكسر المدخل المؤدي للصراف الآلي وتحطيم جزء من الخزنة إلا انهم لم يتمكنوا من استكمال فتح الخزنة والسرقة.

وأكد بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولاً.