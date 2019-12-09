فيديو| اشتيه: سنوفر كل ماتحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها

رام الله - وطن: اكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، في افتتاح جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم الاثنين، ان الحكومة ستوفر كل ما تحتاجه الانتخابات لضمان نجاحها من تمويل وقضايا لوجستية وفنية.

واكد اشتيه، أن عام 2020 هو عام الاهتمام بالشباب وطموحاتهم وخلق فرص عمل لهم وإعادة صياغة مخرجات التعليم بما يضمن لهم الكرامة اللائقة والعمل المناسب.

كما اكد اشتية ان الحكومة ستقوم بتشغيل المستشفى الذي بُني بتمويل تركي في غزة، ردا على المستشفى الامريكي.

وأضاف ان الشهر المقبل سيقوم وفد حكومي مع وفد من القطاع الخاص بزيارة إلى سلطنة عُمان لفتح آفاق جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز روح التعاون مع الأخوة العرب ضمن استراتيجية تعزيز العمق العربي والانفكاك عن دولة الاحتلال.