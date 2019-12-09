البنك الإسلامي الفلسطيني يعقد محاضرةً حول البنوك الإسلامية في مدرسة في طولكرم

رام الله- وطن: عقد البنك الإسلامي الفلسطيني محاضرةً حول البنوك والمعاملات الإسلامية في مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية في مدينة طولكرم.

وقدم المحاضرة مدير فرع طولكرم عمار ياسين وموظفون من قسم التمويل وممثل دائرة الرقابة الشرعية في البنك محمود شعبان، بحضور منسقة المدرسة السيدة غادة شوارب وأعضاء الهيئة التدريسية.

وجرى خلال المحاضرة تقديم شرح للمشاركات من طالبات الصف الثاني عشر التجاري، حول طبيعة عمل البنوك الإسلامية والخدمات التي تقدمها والأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة للتوعية بالقطاع المصرفي بشكل عام.

ويقوم البنك الإسلامي الفلسطيني بتنفيذ سلسلة من الأنشطة للتوعية بالعمل المصرفي مستهدفاً مختلف فئات المجتمع وذلك في إطار دوره في تعزيز سياسة الشمول المالي.

وشكرت منسقة المدرسة غادة شوارب، البنك الإسلامي الفلسطيني على اهتمامه الدائم بدعم الأنشطة التعليمية، خاصة التوعية بالعمل المصرفي في المدارس والجامعات.