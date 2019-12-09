وطن تحصد جائزتين عن افضل برامج مساءلة في فلسطين في مسابقة ائتلاف امان

رام الله - وطن: حصدت شبكة وطن الاعلامية جائزتين في مسابقة الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان.

وفازت وطن بجائزتين في مسابقة افضل برامج مساءلة في فلسطين، من خلال برنامج ساعة رمل الذي يقدمه الزميل نزار حبش، وبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري.

وفي كلمة مقتضبة لها خلال الحفل قالت العمري ان ائتلاف امان بهذه الجوائز يشجع الاعلام على القيام بدوره، وهو دور كل فرد في المجتمع في الحديث بقضايا الشأن العام، خاصة وانا الشارع يفتقر للمساءلة في ظل غياب المجلس التشريعي.

واضافت ان الكلمة الحر والاعلام الحر مهم وهو منوط به القيام بهذا الدور.

اما الزميل نزار حبش فشكر في كلمته ائتلاف امان وشبكة وطن الاعلامية لايمانهم بالصحافة الاستقصائية بشكل عام، مطالبا الحكومة باقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات بشكل فوري، لانه دون القانون لا يمكن الحديث عن صحافة استقصائية، والتي تعد طريق الخلاص للاعلام الفلسطيني.