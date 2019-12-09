محكمة الاحتلال تقرر الافراج المبكر عن القاصر محمود شلبي

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ما تسمى محكمة ثلثي المدة (شليش) والتي عقدت جلستها اليوم في سجن "مجدو"، قررت الافراج عن الأسير القاصر محمود محمد أحمد شلبي (16 عاماً) من مدينة طولكرم.

ولفتت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، إلى أن المحكمة قررت الإفراج عن الأسير شلبي، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للإستئناف في حال رغبت بذلك.

يذكر أن الفتى شلبي معتقل منذ 26/6/2019 ومحكوم بالسجن لـ 8 شهور.