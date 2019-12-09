الاحتلال يشدد من اجراءاته الأمنية في محيط الحرم الإبراهيمي

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، اليوم الاثنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وعلى البوابات المقامة على مداخله، وأعاقت وصول المواطنين لأداء الصلاة فيه.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف حفظي أبو اسنينة إن قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل الحرم أعاقت مرور المصلين، وأخضعتهم لتفتيش شخصي في محاولة للحد من تواجد المواطنين فيه.