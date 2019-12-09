غزة: جمعية الملتقى التربوي تعرض فيلم "فلفل وسردين" ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم"!

وطن: نظمت جمعية الملتقى التربوي، عرضاً سينمائياً لفيلم " فلفل وسردين " للمخرجتين آثار الجديلي وآلاء الدسوقي، تم تنفيذ العرض في نادي الزوايدة الرياضي بحضور 28 شخص بمشاركة الميسر محمد أبو فياض.

ويتحدث الفيلم علاقة الغزيين بسمك السردين والفلفل، وكيف تشابكت تفاصيل تلك العلاقة في الحياة اليومية لسكان غزة.

وتأتي هذه العروض ضمن مشروع "يلا نشوف فيلم!" وهو مشروع شراكة ثقافية مجتمعية تديره مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات وجمعية عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة، بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من (CFD)السويسرية وصندوق المرأة العالمي.