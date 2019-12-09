أصحاب البيوت المدمرة بغزة يعتصمون داخل مقر الأونروا

وطن: شرعت العديد من العائلات الفلسطينية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، في اعتصام مفتوح داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بخانيونس جنوب القطاع.

وأوضح عضو لجنة "متضرري عدوان 2014" على قطاع غزة، نهاد النجار، أن "العائلات المتضررة، بدأت اليوم اعتصاما كاملا داخل مبني عيادة معن في خان يونس جنوب القطاع، حيث مقر مبني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"".

وأكد النجار أن "الاعتصام سيستمر عدة أيام حتي نيل كافة حقوقنا، المتمثلة في صرف المستحقات الخاصة بالأضرار التي أصابت منازلنا بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة".

يذكر أن هناك نحو 52 ألف أسرة متضررة جزئيا، جراء العدوان الإسرائيلي، لم يصرف لها من وكالة الغوث التعويضات المالية المتفق عليها عبر عقود موقعة معها، حيث تتهم العائلات المتضررة وكلة الغوث بـ"التسويف" في صرف مستحقاتهم.