النائب العام يلتقي مجلس شؤون العشائر للمحافظات الشمالية

رام الله- وطن: التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الاثنين في مكتبه ؛ مجلس شؤون العشائر للمحافظات الشمالية وذلك في إطار التواصل المستمر بين النيابة العامة مع كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وحرصا منها على خدمة أبناء شعبنا بكافة قضاياه.

حيث رحب بمجلس شؤون العشائر، مثمنا دورهم بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون لتحقيق الأمن والعدالة والسلم المجتمعي نظرا للظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وإجراءاته التعسفية، حيث لا تتمكن أحيانا الجهات المختصة من الوصول إلى المتخاصمين أثناء المشكلة.

وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء المجلس عطوفته على حسن الاستقبال مرحبين باللقاءات الدورية والتواصل المستمر بينهم وبين النيابة العامة لتحقيق الأمن وسيادة القانون.