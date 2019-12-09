بداية بيت لحم تستمع لأقوال الشهود في قضية إسراء غريب وترفع الجلسة لنهاية الشهر

وطن: رفعت محكمة بداية بيت لحم، جلسة النظر في قضية مقتل إسراء غريب إلى تاريخ 30/12/2019.

وأفادت مراسلتنا، أن المحكمة عقدت جلستها اليوم، واستمعت لأقوال 9 شهود من ممرضين وأطباء، إضافة إلى أقوال والدها، حيث استمرت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات.

وأوضحت أن والد إسراء طلب من المحكمة الإدلاء بأقواله في جلسة سرية، حيث تحدث فيها عن معلومات خاصة بإبنته المغدورة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن عدد الشهود في القضية يبلغ 41 شاهداً.

وأثارت قضية إسراء تعاطف الرأي العام المحلي والإقليمي معها، حيث تابعت وطن قضيتها منذ بدايتها، وأعدت العديد من التقارير والتحقيقات والمقابلات للحصول على حقيقة وفاة إسراء، والتي تبين لاحقا وفق تحقيقات النيابة العامة أنها توفيت جراء الاعتداء عليها، حيث وجهت النيابة العامة تهمة الضرب المفضي إلى الموت، لثلاثة متهمين وهم إثنين من أشقائها، وزوج شقيقتها.