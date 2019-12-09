السجن 8 سنوات لأردني خطط لاستهداف سفارة الاحتلال في العاصمة عمّان

وطن: أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 8 سنوات ضد أردني خطط لاستهداف سفارة الاحتلال في عمّان عام 2018. وحكمت المحكمة على المدان خالد أبو ريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات بعد ادانته بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية".

ووفقا للائحة الاتهام "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وخلال شهر حزيران/يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".

وأعد أبو ريا بحسب اللائحة "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين". وألقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017 اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، وسط رفض فلسطيني وعربي وعالمي للقرار الأمريكي.