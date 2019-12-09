إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في الخليل

وطن: أصيب عدد من الشبان، يوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأصيب العشرات بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، بينما أعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملها مع ثلاث إصابات بالرصاص المطاطي في المكان.

وشهدت محافظة الخليل، اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً في أنحاء المدينة تنديداً بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة.

وقالت حركة فتح التي دعت للإضراب، إن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي والاستيلاء على الأراضي، تدلل على أن هناك قرارا سياسيا من حكومة اليمين المتطرف بالهجوم على الخليل، وتهويد البلدة القديمة.

ويأتي الإضراب ضمن الخطوات الاحتجاجية التي أعلنت عنها الفعاليات في المدينة رفضا لمشاريع استيطانية في البلدة القديمة، من بينها إقامة حي استيطاني جديد مكان الحسبة القديمة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل وعمليات تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي الداخلية والخارجية.