وفاة المخرج السينمائي المصري سمير سيف

وطن: أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية، يوم الاثنين، وفاة المخرج سمير سيف، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل، هو منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

يشار إلى أن المخرج سمير سيف له العديد من الأفلام مع الممثل المصري عادل إمام مثل: "الغول، المشبوه، الهلفوت، شمس الزناتي".

توفي المخرج الكبير سمير سيف، أثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 72 عام.

يذكر أن سيف، ولد في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز ليجرى تعيينه بالمعهد، وعمل مساعدًا في بداياته الفنية لعدد من كبار المخرجين مثل شادي عبدالسلام، يوسف شاهين وحسن الإمام.