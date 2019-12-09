ائتلاف "أمان": شبكة وطن الإعلامية استحقّت الجوائز الأولى نتيجة جهودها في برامج المساءلة الإعلامية وزيادة الوعي العام

رام الله-وطن: في تعليقه على فوز شبكة وطن الإعلامية بجائزتين في مسابقة أفضل برامج مساءلة الإعلامية في فلسطين، قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مجدي أبو زيد، إن وطن استحقّت الجوائز الأولى نتيجة جهودها في برامج المساءلة وزيادة الوعي العام.

حيث فازت وطن، اليوم الاثنين، بجائزتين لأفضل برنامجي مساءلة إعلامية في فلسطين، يُبثان عبر شبكة وطن الإعلامية، وهما: "ساعة رمل" الذي يقدمه الزميل نزار حبش، وبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، وتم تسليم الجوائز خلال حفل النزاهة الوطني السنوي الرابع عشر للعام 2019.

وقال أبو زيد، إن وطن في كل فترة يكون لها نصيب من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، باعتبار وطن مؤسسة إعلامية عريقة، تجلب الفخر، بسبب جرأتها وقربها من قضايا الناس، وكونها المنبر لكل حر ومناضل في الوطن.

وأوضح أبو زيد أن ما يميّز وطن، أنها تعطي كامل المساحة للناس، وتتبنى قضاياهم الأساسية، وهي الأقرب من قضايا المساءلة الإعلامية، وتعمل من منطلق الشفافية ومكافحة الفساد... عبر برامج المساءلة والتحقيقات الاستقصائية.

وأكد أبو زيد خلال حديثه، أنه ليس بالغريب على وطن الفوز بجوائز عن برامجها، لما تحتويحه من كادر صحفي مقتدر وناجح، يعتبرون من النخب الإعلامية المؤثرة.

ولفت أبو زيد إلى أن ما يعجبه شخصياً في وطن، هو العمل الجماعي، ووجود إدارة داعمة للصحفيين المنتمين للمؤسسة.

وحول تأثير البرنامجين اللذين فازا بالمراتب الأولى، أوضح أبو زيد، أن عملية تقييم كبيرة أجريت لهما، من قبل لجنة فنيّة مكوّنة من خبراء إعلاميين، وبناءً على معايير مهنية، نتج عن ذلك التقييم، أن برامج المساءلة الخاصة بوطن، أثّرت بشكل كبير في وعي المتابعين وتوجهاتهم، وبالتالي تأثيرها على صناعة القرار. الأمر الذي أدى لانتخاب البرنامجين من قبل اللجان المعنية ولجنة التحكيم.

يذكر أن برامح المساءلة والاستقصاء من البرامج التي تحظى بأولوية قصوى واهتمام من قبل شبكة وطن الإعلامية في تناولها للقضايا الشائكة، ضمن صحافة الحلول التي تعمل على إيجادها في فلسطين؛ انطلاقاً من دورها كصحافة مهنية، مهمتها أن تطرح القضية وتستقصيها بفعالية، ومن ثم تسائل المسؤولين وتقدّم الحلول للجمهور.