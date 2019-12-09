الاحتلال يسلم محافظ القدس عدنان غيث قرارا بمنعه من عقد اجتماعات وندوات داخل مدينة القدس

وطن: سلمت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور.

وشمل القرار منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وسلمته القرار واستدعاء للتحقيق في معتقل "المسكوبية".