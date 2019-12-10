اجواء باردة وماطرة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما وبارداً نسبياً الى بارد، وتسقط يإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار تدريجياً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما وباردا وتميل الاجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما وبارداً نسبياً الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله الامطار على فترات على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج