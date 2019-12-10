11 مواطنا اعتقل من الضفة فجرا

رام الله- وطن: نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات متفرقة في الضفة، طالت 11 مواطنا كما داهمت منازل عديدة وسلمت اشعارات لاسرى محررين.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرَر رضا عبدالكريم صدوق من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم، الأسير المُحرَر مجاهد جمال الوحش عقب اقتحام منزله في قرية زعترة شرق بيت لحم.

كما اعتقلت الأسيريْن المُحرَرين أحمد محمد شحادة وأسامة علي شحادة من منزليْهما في قرية عوريف جنوب نابلس.

وداهمت قوة للاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، حيث فتشت عدة منازل، واعتقلت الشاب عمّار دويكات من مدينة قلقيلية على حاجزٍ طيّار.

وسلمت قوات الاحتلال الأسير المُحرَر سمير صبحي شلش المسالمة بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد ان عاثت خرابًا في منزله ببلدة بيت عَوّا غرب الخليل. وداهمت ذات القوات منزلًا وفتشته في مخيم العروب شمال الخليل. كما داهمت منزلًا عقب اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وللمرة الرابعة خلال شهر داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرر محمد خليل سرور وعاثت بداخله خرابًا في بلدة نعلين غرب رام الله، واقتحمت حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وسلمت قوات الاحتلال عدة شبّان استدعاءات للتحقيق عقب اقتحام منازلهم داخل قرية العيساوية في القدس، عُرف منهم: الشقيقيْن مجد ورشيد درويش، والشابيْن أحمد محمد درباس ووليد داود عليان، كما اعتقلت الفتى منتصر ناصر سبتة (15 عاما) خلال اقتحامها القرية.

وسجلت عدة إصاباتٌ بالاختناق جرّاء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة طمون موسى خريوش. كما داهمت بلدة قباطية واعتقلت عبد الرحمن كميل.

يتبع..