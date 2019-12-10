كابوس راموس.. حكم الكلاسيكو يثير مخاوف ريال مدريد

وطن: كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم أليخاندرو هيرنانديز بإدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسبق لهيرنانديز إدارة ثلاث مباريات كلاسيكو من قبل حيث انتهت واحدة بفوز الريال والأخرى بفوز برشلونة والثالثة بالتعادل.

كما أدار أول مباراة كلاسيكو موسم 2015-2016 على ملعب كامب نو وانتهت بفوز الريال بهدفين مقابل هدف، وشهدت المباراة طرد قائد "الملكي" سيرخيو راموس، وكان الحكم قد ألغى هدفا سجله الويلزي غاريث بيل.

وموسم 2016-2017 أدار هيرنانديز مباراة كلاسيكو أخرى على ملعب سانتياغو برنابيو وانتهت بفوز برشلونة 3-2، وشهدت المباراة أيضا طرد راموس.

وجاءت ثالث مباراة كلاسيكو لهيرنانديز الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.