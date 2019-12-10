فالفيردي يكشف سبب استبعاد ميسي!

وطن: أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن فريقه "مطالب بالفوز دائماً"، وذلك قبيل لقاء إنتر ميلان على ملعب سان سيرو في مباراة تحصيل حاصل للبرسا، الذي ضمن التأهل حسابياً لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا كمتصدر لمجموعته.

وأشار في مؤتمر صحافي عشية اللقاء، إلى أنه طوال فترة تدريبه للفريق، كان يصل إلى الجولة الأخيرة بدور المجموعات ضامناً للتأهل كمتصدر للمجموعة ورغم ذلك لم يسبق له خسارة هذه الجولة.

وقال: "لدينا التزام أمام النادي والجماهير، مطلوب منا الفوز دائماً وغداً سنفعل ذلك".

وقرر المدرب عدم ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي للقائمة لإراحته فقط وليس لوجود مشاكل بدنية.

وقال: "ككل نهاية أسبوع، حين تعلن عن قائمة عليك أن تقدم إيضاحات، جوردي ألبا وسميدو لم يتاح لهما الحصول على الإذن الطبي، ميسي سيحصل على راحة في هذه المباراة، لا أكثر، جئنا من مباريات مهمة، ونحن متأهلين وقررت ألا أصطحبه".

وأضاف: "ستأتي مباريات أخرى كبيرة، العام الماضي قدمنا مباراة كبيرة هنا ولم يحضر ميسي"، حين لعب البارسا أمام إنتر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وتعادل 1-1 في سان سيرو.