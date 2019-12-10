موقف محرج لليفربول بدوري الأبطال

وطن : يدخل ليفربول مباراته الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء أمام سالزبورغ النمساوي، وهو في وضعية غير مريحة لفريق توّج بالمسابقة قبل خمسة أشهر.

ويتصدر الفريق الإنجليزي المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن نابولي وثلاث نقاط عن سالزبورغ، ويتنافس الثلاثة على مقعدين في دور 16.

وتعادل ليفربول 1-1 مع نابولي في أنفيلد بالجولة السابقة، وفاز سالزبورغ 4-1 على جنك البلجيكي خارج أرضه.

وسيتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور المقبل إذا تعادل أو خسر نابولي أمام جنك، لكن متصدر الدوري يحتاج للفوز لضمان المركز الأول وتجنب فرق الصفوة بالدور المقبل.

وإذا فاز نابولي على جنك سيتعين على سالزبورغ التفوق على ليفربول بنتيجة أفضل من 4-3 التي خسر بها في أنفيلد لضمان التأهل.

وسيخوض ليفربول مباراة ستحدد مصير عبوره إلى الدور ثمن النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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ويكفيه التعادل مع سالزبورغ من أجل التأهل، وهو ما سيجعل الفريق في حالة من الترقب، مثل الموسم الماضي حين كان الفوز على نابولي حاسما في مشوار التأهل.

وقال مدرب الفريق يورغن كلوب بعد التعادل بالجولة الماضية أمام نابولي "أنا هنا منذ أربع سنوات، قل لي متى كان ذلك سهلا.. العام الماضي كان علينا الفوز في ملعبنا على نابولي 1-صفر، لا يمكنني تذكر مباراة كان بها ضغط أكبر من تلك، لذا من الصعب حقا أن نكون في هذا الوضع، لكننا فعلنا ذلك".

وكان من المتوقع أن يقوم كلوب بإراحة الأساسيين في مواجهة سالزبورغ، لو كان الفريق نجح في حسم بطاقة العبور من خلال المباراة الماضية، لكن الآن يجب عليهم حسم التأهل في المباراة التي تقام بالنمسا.

وقال كلوب "أعرف كيف يفكر الناس، لقد تمنوا أن نتمكن من حسم بطاقة التأهل من خلال الفوز على نابولي، واللعب بأريحية أمام سالزبورغ".

ومن غير المرجح أن يلعب ليفربول من أجل التعادل بالنظر إلى أسلوبه الهجومي، ولكن على كلوب أن يجد الحل المناسب لتقلص خطورة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الثماني أهداف بالمسابقة وصاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين.