"غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه

وطن: قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك برفقة عشرات المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اعتقلت تلك القوات أحد حراس الأقصى فادي عليان، أثناء عمله في باحاته، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"القشلة" في باب الخليل، بعد يوم من حدوث مشادات كلامية بينه وشرطة الاحتلال إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.