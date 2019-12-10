بانتظار ردها .. السلطة طلبت من اسرائيل السماح لسكان القدس المشاركة بالانتخابات

رام الله - وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ ان السلطة طلبت من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا.

وقال الشيخ في تغريدة على تويتر "طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا، وذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل ، كما جرى أعوام 1996 و و2006، وننتظر رد إسرائيل على الطلب". وذلك تماشيًا مع قرار الرئيس ابو مازن بإجراء الانتخابات.

وكان الرئيس محمود عباس قد قال يوم امس " إننا ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات"

واضاف الرئيس "لن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس"، مشددا على أنه دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة لا يوجد دولة ولا يوجد عاصمة.