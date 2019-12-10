"جوجل" يحتفل بالذكرى الـ 98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة اسكندر

وطن: يعتبر اليوم العاشر من ديسمبر ذكرى ميلاد المطربة العراقية عفيفة اسكندر، التي ولدت عام 1921.

واحتفل محرك البحث "جوجل" بالذكرى السنوية الـ 98 لميلاد الراحلة العراقية، حيث أنها ولدت في الموصل بالعراق.



قضت عفيفة فى بغداد فترة خمس سنوات من عملها وكان بداية حفلاتها عام 1935، ولقبت بعد ذلك بالمنولوجست المجمع العربي الموسيقي.

تزوجت المطربة العراقية عفيفة إسكندر فى عمر الـ12 من رجل عمره تجاوز الـ50 عام واسمه إسكندر اصطفيان ولذلك سميت على اسمه.