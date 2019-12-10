بلدية الاحتلال توافق على بناء مقر جديد لسفارة واشنطن بالقدس المحتلة

وطن: وافق رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، على بناء مقر جديد للسفارة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القرار جاء عقب اجتماع رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون وممثلين عن الخارجية الأمريكية، وجرى الاتفاق على إقامة مبنى خاص بالسفارة الأمريكية بعد الحصول على مخطط وترخيص مبنى السفارة.

وقال ليون: "تلقت السفارة الأمريكية اليوم ضوءا أخضر من بلدية القدس، بأنه في غضون ستة أشهر سنصل إلى مراحل متقدمة. وفي غضون بضع سنوات، سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس".

وتناول الاجتماع القضايا اللوجستية المتعلقة بالتخطيط والترخيص لهيكل السفارة في المستقبل.