تأجيل النظر في التماس 27 أسيراً من صفقة تبادل الاسرى

رام الله - وطن: أجلت محكمة الاحتلال العليا الجلسة الخاصة بالنظر في الالتماس المُقدم باسم (27) أسيراً من محرري صفقة تبادل الاسرى، حتى الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أيمان نافع، أنه سيتم الترافع عن أسيرين يمثلان الأسرى الـ(27) للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم، وهما نائل البرغوثي، ونايف رضوان من محافظة رام الله، وهما من ضمن الأسرى الذين أعاد الاحتلال أحكامهم السابقة، المؤبد.

ولفت نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً من أسرى صفقة "شاليط" منذ عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة "الاعتراضات العسكرية"، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الإدعاء بوجود "ملف سري".

يُشار إلى أن الأسير البرغوثي والبالغ من العمر (62 عامًا) يقضي عامه الـ(40) في معتقلات الاحتلال، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بحقه حُكمًا بالسّجن لمدة (30) شهراً بعد اعتقاله عام 2014، وبعد انتهاء المدة، أعادت له حكمه السابق ومدته مؤبد و(18) عامًا.

والأسير نايف رضوان الذي صدر بحقه قرار بالإفراج عنه عام 2014، وغرامة مالية بقيمة (50) ألف شيقل مع التزامه بحضور جلسات المحكمة، وفي عام 2016 وخلال توجهه للنظر في استئناف قدمته نيابة الاحتلال على قرار المحكمة السابق، والقاضي بالإفراج عنه، صدر قرار باعتقاله مجدداً، وإعادته لحكمه السابق؛ مدته مؤبدين و(30) عامًا.

يذكر أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت عام 2015، الالتماس الذي تقدمت به مجموعة أخرى من محرري الصفقة، وأبقت على قرار "لجنة الاعتراضات" المتمثل بإعادتهم لأحكامهم السابقة.