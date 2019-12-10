الفئة الشابة وصنع القرار(نعم للتغيير الحقيقي والف لا للتغيير الهوائي)

كتبت: سناء طوطح

"إن النجاح يعتمد فقط على ما تقوم به الآن في هذه اللحظة فكما يقول هنري فورد لا يمكنك أن تكون سمعة بناء على ما ستقوم بفعله" (أي المهم ماذا نفعل الآن وما هو الإنجاز الملموس، وليس التغني بما هو ليس موجود).

عند النظر للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فيما به من نسب مئوية حول وجود المرأة الفلسطينية سواء في القطاع العام المدني، الحياة العامة، الهيئات المحلية، السفراء، الشرطة، مهنة المحاماة، القضاء، النيابة العامة، الصحافة،......الخ، نراهن بنسب قليلة مقارنة بالذكور، علماً أن التمثيل النسبي للنساء لم يعد فقط المشكلة الرئيسية أو الوحيدة التي تواجهها النساء، بل أضحت هنالك مسائل أخرى محط للنظر، نسعى نحن الفلسطينيات لتمكين المرأة الفلسطينية للجلوس على كراسي صنع القرار(الكراسي المسحورة بسحر أسود لا نراها تتغير)، و لعدم تفاؤلنا فإننا نسعى لتمكين تلك المرأة وإن كانت حتى في عمر الستين، حتى على الأقل نسمع صوت المرأة الفلسطينية محلياً وإقليمياً ودولياً، لكن المسألة اليوم تختلف إذ أن العالم يسير بسرعة الصاروخ نحو التقدم والازدهار، وهذا لن يحصل إلا باستثمار طاقات الشباب للتغيير والانجاز، ولا يمكن أن نتخيل أن نسمع كلمات من هنا أو هناك بأن نسير خطوة...خطوة، وفي الحقيقة لم نرى النجاح يعم قضية المرأة الفلسطينية-لنا سنوات نسير خطوة، خطوة-، فوجودها وتمكينها ليس محموداً إطلاقاً، على الرغم من أن النساء أكثر مهنية وأقل فساداً أو بالأحرى الفساد معدوم لدى النساء اللواتي يتمركزن في مواقع هنا وهناك......

ومع ذلك أضحت مشكلة العصر اليوم في بلادنا ليست مقتصرة على مشكلة الوجود الحقيقي للمرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار، إنما المشكلة اليوم هو التمثيل النسبي لفئة الشباب من إناث وذكور في مواقع صنع القرار، فلنستمع إلى الإنجازات التي قدمتها النساء الشابات في دول الغرب ومنهم رئيسة وزراء نيوزيلندا وهي في عمر الثلاثينات وخلال سنتين فقط: أوجدت 92 ألف وظيفة، بنت 2200 وحدة سكنية شعبية، زادت الحد الأدنى للأجور، وظفت أكثر من 2000 طبيب وممرضة، قامت بتوسعة المدارس من أجل 100 ألف تلميذ جديد، انخفضت البطالة إلى أدنى منذ 11 عام في نيوزيلندا، دفعت فواتير الكهرباء لمليون مواطن، زادت بأعداد شرطة السير لجعل الطرق السريعة آمنة، زادت رواتب الأساتذة والممرضات ورجال الشرطة، مددت إجازة الأمومة .............وغيرها الكثير من الإنجازات التي قدمتها هذه الفتاة الشابة(رئيسة وزراء نيوزيلندا).

في المقابل ماذا قدم لنا الرجال (من فئة 55-75 عام) من مواقع صنع القرار في فلسطين، هل هناك جريء شجاع يستطيع أن يظهر على شاشات التلفاز ويحدّثنا عن إنجازاته للشعب الفلسطيني، سأقول لكم ما هي الإنجازات لدينا، مؤتمرات بأوراق مطبوعة، ورشات للحديث مطولة لتنتهي بشرب القهوة والشاي، الظهور على شاشات التلفاز والحديث لا أكثر، محاربة بعضنا البعض، عدم الاكتراث بالفرد الفلسطيني........الخ من الإنجازات الكلامية فقط. (ما تنسوا كمان الفساد بالعامية)

وعلى الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية التي تنص على المساواة ومكافأة الفرص بين الرجل والمرأة مثل مؤتمر بكين واتفاقية سيداو والتي وقعت عليها فلسطين منذ سنوات دون موائمتها مع التشريعات الوطنية (والتي لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية)، وسعي الدول المانحة لتطبيق الديمقراطية في فلسطين، ناهيك عن ما نص عليه القانون الأساسي من مساواة وتكافؤ الفرص لكلا الجنسين، إلا أن التمييز ضد المرأة ما زال قائماً، إذ أن القيادة الفلسطينية غفلت عن دور المرأة الفلسطينية السياسي والاقتصادي، وقدراتها بالتنمية وصنع القرار .

في النهاية نقول ليس القصد من استثمار طاقات الشباب (إناثاً وذكوراً) هو تهميش فئة المخضرمين في مواقع صنع القرار، بالعكس تماماً حيث من الممكن اعتبار هذه الفئة من فئة الخبراء اللذين سيكون لهم دائما دور رئيسي واستشاري للنهوض بالوطن. فكما يقول هنري ثورو "إن كنت قد بنيت قلاعك في الهواء، فحاول ألا يضيع عملك، حاول أن تضع تحتهم الأساسات" فلندع هؤلاء الشباب هم من يضعون تلك الأساسات لنحافظ على التاريخ الذي نتغنى به دائماً، انطلاقاً للتقدم والازدهار ووضع بصمات يتحدث بها العالم عن فلسطين.

لنصنع التغيير الملموس.... لا للتغيير الهوائي!!