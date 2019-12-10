وزارة العمل: نضع خطة لأن يكون عام 2020 للشباب

وطن: قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي "إن الحكومة وضعت الإطار العام لخطتها بأن عام 2020 سيكون عام الشباب بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية من خلال عدد من الخطوات منها دعم المشاريع الصغيرة والريادية وتعزيز الدعم للتعليم الريادي والتدريب المهني والتقني".

وأضاف مهدواي صباح اليوم الثلاثاء، أن الخطوة الأهم هي توجيه الدعم الاقتصادي العربي لفلسطين وهذا ما تقوم به الحكومة من خلالها زياراتها المكوكية المتواصلة لعدد من الدول العربية مثل العراق ومصر وعُمان من أجل بلورة رؤية اقتصادية واقعية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.

وشدد مهداوي على أهمية بناء جسور مع الدول التي تحتاج لأيدي عاملة مختلفة، حيث نجحت الحكومة خلال الأشهر الماضية، في بناء جسور مع الكويت في قضايا المعلمين.

وأشار مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي إلى وجود منظومة جديدة يقودها رئيس الوزراء د. محمد اشتية لتأطير العمل من خلال التوجهات الشبابية المختلفة، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة مختصة من قبل رئيس الوزراء بهدف مأسسة الإطار العام ورفع توصياتها للحكومة لوضع الأطر المناسبة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.