نتفليكس تعلن عن موعد عرض "بيت من ورق"

وطن: كشفت شبكة نتفليكس رسميًا عن موعد عرض الجزء الرابع من المسلسل الاسباني الشهير "بيت من ورق" الذي ينتظره جمهور المسلسل المقدر بالملايين.

ونشرت نتفليكس صورة من الجزء الرابع المبدئي للجزء الرابع من المسلسل، والذي ضم ظهور خاطف لكل أبطال العمل الذين لاقت أدوارهم إعجابًا كبيرًا من قبل المتابعين، كما نوهت نتفليكس ان من المقرر عرضه ابتداءً من يوم 3 أبريل عام 2020.

وفوجئ محبو المسلسل الإسباني بظهور الممثلة العالمية ألبا فلوريس، صاحبة شخصية نيروبي، والتي أُطلق الرصاص عليها في نهاية أحداث الجزء الثالث والتي اعتقد الجمهور وقتها بأنها ماتت وانتهى دورها عند ذلك.

لكن نيروبي ظهرت في اعلان الجزء الرابع، ضمن الشخصيات الرئيسية، وهو ما يُنبئ بأنها من الممكن أن تتعافى من إطلاق الرصاص، وسط أحداث مشوقة في الجزء الجديد.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل غامض يعرف بـ “البروفيسور"، يخطط بدقة واحترافية تامة لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية، وهؤلاء الأشخاص لهم سوابق إجرامية ومطلوبين أمنيا وليس لديهم ما يخسرونه. الفكرة هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك البقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.