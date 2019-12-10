وزيرة المرأة: 3% من الفلسطينيات حصلن على حقهن في الميراث

رام الله- وطن: كشفت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة 3% من النساء الفلسطينيات فقط من تحصل على الميراث، واصفة ذلك بالكارثة الحقيقية.

وأشارت حمد في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب أبزها الثقافة المجتمعية والنسيج الاجتماعي، وإجراءات المحاكم المعقدة التي تحتاج لجهد كبير وتكاليف عالية.

وأوضحت حمد أن الكثير من النساء قتلن على خلفية الميراث تحت غطاء الشرف، ومنهن من تعرضن للحبس والضرب والإهانة، في محاولة لحرمانهن من حقهن الطبيعي، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني أقرا حقوقهن في الميراث.

وطالبت وزيرة المرأة جهاز الإحصاء المركزي بمتابعة نسبة النساء اللواتي يحصلن على حقهن في الميراث، وكذلك وزارة الأوقاف بأن تقف عند مسؤولياتها وتطالب بإنصاف المرأة.

وأضافت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد أن الوزارة قدمت مذكرة تتضمن مجموعة من الشكاوى نتيجة لقاءات متكررة مع مؤسسات المجتمع المدني حول ما تتعرض له النساء، وتم التوجه بها لمجلس الوزراء الذي أكد بدوره على أهمية حصولهن على حقهن في الميراث بشكل كامل، لافتة إلى تنظيم الوزارة لعدد من ورشات العمل بهذا الخصوص.